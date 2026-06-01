Il tecnico Domenico Tedesco ha adottato spesso il modulo 4-2-3-1 e 4-3-3 durante le sue esperienze recenti, puntando su difese a quattro e su un gioco basato sugli esterni. Nel team attuale, si torna a parlare del ruolo del trequartista, con Odgaard in corsa per un possibile rilancio e attenzione particolare su Bernardeschi.

E’ un tecnico duttile e moderno, Domenico Tedesco. Con il Belgio e il Fenerbahce, ha puntato tanto sul 4-2-3-1 e sul 4-3-3: ergo, difesa a quattro, gioco impostato per pungere con gli esterni. Gioco di possesso, ma non tiki taka, volto a verticalizzare, formando rombi e triangoli in mezzo al campo per attirare la pressione per poi sviluppare e cercare uno contro uno sulle corsie esterne. Questo, in realtà a prescindere dai moduli. Perché con il Lipsia aveva impostato spesso un 3-4-2-1, che però poteva tramutarsi in 4-4-2 o 4-5-1 in fase difensiva e con il milanista Nkunku e Dani Olmo a supporto della punta. Insomma un esterno puro e un centrocampista offensiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Torna l’ora del trequartista. Odgaard verso il rilancio. E grande attenzione sul ruolo di Bernardeschi

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Torna l’ora del trequartista. Odgaard verso il rilancio. E grande attenzione sul ruolo di BernardeschiTedesco è un tecnico moderno che punta sulle verticalizzazioni improvvise. Valutato Mijnans dell’Az, club che propone anche Peer Koopmeiners. sport.quotidiano.net

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