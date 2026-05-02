Dopo 123 giorni, la Pistoiese si prepara a confrontarsi con i play-off, con l’allenatore che punta a rinforzare il gruppo. La squadra si avvicina alla fase decisiva della stagione, mentre si confronta con due club che dispongono di budget più elevati. La sfida si avvicina, e il club cerca di trovare le strategie per superare i limiti fisici accumulati nel corso dei mesi.

? Cosa scoprirai Come può la Pistoiese superare il limite fisico accumulato in 123 giorni?. Chi sono le due squadre con budget superiore a quella arancione?. Perché il saldo dei rigori penalizza la corsa ai play off?. Quale ruolo avrà Rizq nella formazione per la sfida decisiva?.? In Breve Lucarelli smentisce budget elevato citando due squadre del girone con investimenti superiori.. Il gruppo ha disputato 21 partite in 123 giorni con media ogni cinque giorni.. I play off inizieranno il 10 maggio con il primo confronto contro il Piacenza.. Il saldo dei rigori penalizza la squadra rispetto ai diretti concorrenti in classifica.. Domani alle ore 15:00 la Pistoiese affronta la Cittadella Vis Modena al campo Marcello Melani per chiudere il campionato con un obiettivo che guarda già ai play off.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pistoiese verso i play off: Lucarelli punta sul rilancio del gruppo

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