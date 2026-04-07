Il Bologna ha ripreso gli allenamenti in vista della gara di andata dei quarti di finale di Europa League contro l'Aston Villa. Il calciatore Odgaard è tornato a far parte del gruppo dopo un periodo di assenza. La squadra di Vincenzo Italiano si prepara a questa importante sfida europea, che si svolgerà nei prossimi giorni. La partita rappresenta un appuntamento cruciale per i felsinei, che cercano di avanzare ulteriormente nella competizione.

Bologna, 7 aprile 2026 – Torna in campo il Bologna di Vincenzo Italiano che ha iniziato la preparazione in vista della gara di andata dei quarti di finale di Europa League contro l’Aston Villa. I rossoblù hanno svolto una seduta mattutina a Casteldebole, con una sessione di scarico per i più impiegati nella trasferta vittoriosa di Cremona mentre per gli altri fatiche direttamente sul campo. Il ritorno del jolly Odgaard. Al gruppo si è unito anche Jens Odgaard che dovrebbe aver smaltito l’infortunio rimediato prima della pausa per le nazionali. Il ritorno del jolly offensivo danese era stato anticipato in conferenza stampa proprio da Vincenzo Italiano alla vigilia della gara contro la Cremonese, con il giocatore che potrebbe essere un’arma a gara in corso per il tecnico del Bologna nella gara contro i Villans. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bologna ed Europa League, Odgaard torna in gruppo: le ultime notizie verso l'Aston Villa

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