Torna il tour Esplora la Kalsa | l' itinerario tra street art storia e cibo nel cuore arabo di Palermo
Sabato 6 giugno alle ore 17 nuovo tour alla scoperta della Kalsa, antico quartiere arabo nel centro storico di Palermo. Insieme scopriremo l'autenticità di una parte della città antica poco conosciuta e indagata. Un luogo dove storia e tradizione interagiscono con botanica, cibo e street art. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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