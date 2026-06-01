Torna il tour Esplora la Kalsa | l' itinerario tra street art storia e cibo nel cuore arabo di Palermo

Sabato 6 giugno alle ore 17 nuovo tour alla scoperta della Kalsa, antico quartiere arabo nel centro storico di Palermo. Insieme scopriremo l'autenticità di una parte della città antica poco conosciuta e indagata. Un luogo dove storia e tradizione interagiscono con botanica, cibo e street art. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Segui gli aggiornamenti su Palermo.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Torna il tour che esplora la Kalsa, domenica l'itinerario nel cuore arabo di PalermoDomenica 24 maggio alle 10:30 si svolgerà un nuovo tour che attraversa la Kalsa, il quartiere arabo nel cuore storico di Palermo.

Dal giardino Garibaldi allo Steri: torna il tour "Esplora la Kalsa", il cuore arabo di PalermoDomenica 22 marzo alle ore 10:30 si terrà un nuovo tour che attraversa il quartiere Kalsa, situato nel centro storico di Palermo.

Temi più discussi: Torna il tour che esplora la Kalsa, domenica l'itinerario nel cuore arabo di Palermo; Shade torna con Toxic: il nuovo singolo estivo che esplora le relazioni contemporanee; Nel weekend torna il tour sui Florio, l'itinerario alla scoperta dei luoghi vissuti dalla dinastia; Itinerario alla scoperta della Palazzina Cinese e del Parco della Favorita: a Palermo torna il tour sui Borbone.

260530 ENHYPEN Reagisce a Vecchie Interviste, Parla della Nuova Era, Coachella e Preparativi per il Tour | Billboard News reddit

Giovanni Allevi torna in Sardegna con il Piano Solo Tour 2025/2026Il Piano Solo Tour 2025/2026 di Giovanni Allevi segna il suo atteso ritorno sulle scene, scegliendo la Sardegna come punto di ripartenza. Il celebre pianista e compositore si esibirà con un doppio app ... it.blastingnews.com

Ariete torna ad esibirsi live con il Club Tour 2026Milano, 19 mag. (askanews) – Ariete torna ad esibirsi live con il Club Tour ... msn.com