Torna il tour che esplora la Kalsa domenica l' itinerario nel cuore arabo di Palermo

Domenica 24 maggio alle 10:30 si svolgerà un nuovo tour che attraversa la Kalsa, il quartiere arabo nel cuore storico di Palermo. L’itinerario si concentra su un’area della città antica che, pur essendo ricca di storia, resta poco esplorata e conosciuta dai visitatori. Il percorso permette di scoprire le caratteristiche architettoniche e le tracce di passato che ancora si percepiscono in questa zona. L’evento si inserisce in una serie di escursioni dedicate a questa parte di Palermo.

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