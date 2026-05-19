Torna il tour che esplora la Kalsa domenica l' itinerario nel cuore arabo di Palermo
Domenica 24 maggio alle 10:30 si svolgerà un nuovo tour che attraversa la Kalsa, il quartiere arabo nel cuore storico di Palermo. L’itinerario si concentra su un’area della città antica che, pur essendo ricca di storia, resta poco esplorata e conosciuta dai visitatori. Il percorso permette di scoprire le caratteristiche architettoniche e le tracce di passato che ancora si percepiscono in questa zona. L’evento si inserisce in una serie di escursioni dedicate a questa parte di Palermo.
Domenica 24 maggio alle ore 10:30 nuovo tour alla scoperta della Kalsa, antico quartiere arabo nel centro storico di Palermo, una parte della città antica poco conosciuta e indagata. Un luogo dove storia e tradizione interagiscono con botanica, cibo e street art, creando un piccolo cosmo di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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