Dal giardino Garibaldi allo Steri | torna il tour Esplora la Kalsa il cuore arabo di Palermo

Domenica 22 marzo alle ore 10:30 si terrà un nuovo tour che attraversa il quartiere Kalsa, situato nel centro storico di Palermo. Il percorso parte dal giardino Garibaldi e si conclude allo Steri, offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere le strade e i luoghi storici di questa zona. L’iniziativa si rivolge a chi desidera scoprire le caratteristiche di uno dei quartieri più antichi della città.

Domenica 22 marzo alle ore 10:30 nuovo tour alla scoperta della Kalsa, antico quartiere arabo nel centro storico di Palermo. Insieme scopriremo l'autenticità di una parte della città antica poco conosciuta e indagata. Un luogo dove storia e tradizione interagiscono con botanica, cibo e street art, creando un piccolo cosmo di affascinante diversità. Una passeggiata nel cuore della antica cittadella di al-khalisa, che gli emiri arabi elessero a loro sede di rappresentanza. Uno spaccato dell’antica Balarm islamica dove si fondono culture e stili eterogenei. Qui storia e arte antica fanno da cornice alla rinascita dell'artigianato del Borgo Strafalè. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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