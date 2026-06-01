Torna il Festival per Dynamo a Varallo Pombia
Dal 5 al 7 giugno si svolge a Varallo Pombia il Festival per Dynamo Camp, organizzato dall'associazione Dynamo Camp. L'evento prevede un programma ricco di iniziative.
Torna l'appuntamento con il Festival per Dynamo Camp a Varallo Pombia organizzato proprio da Dynamo Camp dal 5 al 7 giugno, con un ricco programma. L'evento è a ingresso gratuito.Venerdì 5 giugno: alle 17 apertura festivale e premiazione concorso scolastico "Il bene comune"; alle 18.30 "Vedere. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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