Varallo Pombia chiude per due giorni il ponte sul Ticino sulla Statale della Malpensa

Il ponte sul Ticino tra Varallo Pombia e Somma Lombardo sarà chiuso al traffico per due giorni, con la sospensione prevista ad aprile. La chiusura riguarda il tratto sulla Statale della Malpensa. La comunicazione ufficiale è stata diffusa dall’amministrazione competente, che ha annunciato le date specifiche delle interruzioni temporanee. La chiusura si rende necessaria per consentire lavori di manutenzione e interventi tecnici sul ponte.