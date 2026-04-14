Varallo Pombia chiude per due giorni il ponte sul Ticino sulla Statale della Malpensa
Il ponte sul Ticino tra Varallo Pombia e Somma Lombardo sarà chiuso al traffico per due giorni, con la sospensione prevista ad aprile. La chiusura riguarda il tratto sulla Statale della Malpensa. La comunicazione ufficiale è stata diffusa dall’amministrazione competente, che ha annunciato le date specifiche delle interruzioni temporanee. La chiusura si rende necessaria per consentire lavori di manutenzione e interventi tecnici sul ponte.
Ad aprile arrivano due nuove giornate di chiusura per il ponte sul Ticino tra Varallo Pombia e Somma Lombardo.Le date e gli orariA darne comunicazione è il Comune di Varallo, che in una nota ha segnalato cheil 15 e il 22 aprile il ponte sulla strada statale della Malpensa sarà chiuso al traffico.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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