Domenica 10 maggio Varallo Pombia ospita la nuova edizione del "Chilometro enogastronomico", un itinerario dedicato ai sapori del territorio organizzato dalla Pro Loco e dal Comune.Il ritrovo e la partenza sono fissati per le ore 11 presso il parco di Villa Soranzo. Da qui il gruppo si muoverà.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Notizie correlate

Varallo Pombia, weekend tra sport e Lego: l'evento per bambini dell'Asd Cascinetta TennisL’area polivalente di Varallo Pombia ospiterà sabato 2 e domenica 3 maggio l’evento di apertura della nuova stagione dell’Asd Cascinetta Tennis.

Varallo Pombia, chiude per due giorni il ponte sul Ticino sulla Statale della MalpensaAd aprile arrivano due nuove giornate di chiusura per il ponte sul Ticino tra Varallo Pombia e Somma Lombardo.

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Varallo Pombia, torna il Chilometro enogastronomico: sei tappe di gusto tra le vie del paese; Tennislandia torna a Varallo Pombia: sport, Lego e divertimento per tutti; Seconda A, il Fondotoce centra una salvezza insperata; A Novara la manifestazione del Primo Maggio.

Varallo Pombia soffoca, la variante è un’urgenza: «Strategica per Malpensa»Il traffico è quello di una statale, ma lo spazio è quello di una stradina di paese. Con la pressione crescente del traffico da e per l’aeroporto di Malpensa, la variante della SS336 non è più solo un ... ticinonotizie.it

Dressinput Varallo Pombia. Little Mix · Oops. - facebook.com facebook