Torna il Farnese Festival

Notizia in breve

Dal 3 all’8 giugno 2026, a Parma, si svolgerà la quarta edizione del Farnese Festival. La rassegna internazionale di musica antica è pronta a riprendere con un programma che prevede concerti e eventi in diverse location della città. La manifestazione, che si tiene ogni anno, raccoglie artisti da vari paesi e propone interpretazioni di musica storica dal medioevo al barocco.