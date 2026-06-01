Torna il Farnese Festival
Dal 3 all’8 giugno 2026, a Parma, si svolgerà la quarta edizione del Farnese Festival. La rassegna internazionale di musica antica è pronta a riprendere con un programma che prevede concerti e eventi in diverse location della città. La manifestazione, che si tiene ogni anno, raccoglie artisti da vari paesi e propone interpretazioni di musica storica dal medioevo al barocco.
Si rinnova dal 3 all’8 giugno 2026, a Parma, l’atteso appuntamento con il Farnese Festival, rassegna internazionale di musica antica giunta alla sua quarta edizione. Ad ospitarla il Teatro Farnese e altri spazi situati nel Complesso monumentale della Pilotta. Prestigiosa rassegna, incentrata sul. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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