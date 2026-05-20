Farnese Festival dal 3 all' 8 giugno torna la rassegna di musica antica

Da parmatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 3 all’8 giugno 2026 si terrà a Parma la quarta edizione del Farnese Festival, una rassegna internazionale dedicata alla musica antica. L’evento, che si svolge ogni anno in questa città, presenta un programma di concerti e spettacoli focalizzati su composizioni storiche e interpreti specializzati nel genere. La manifestazione si svolge in diverse location della città e coinvolge artisti provenienti da vari paesi, offrendo un’occasione per ascoltare musica antica dal vivo.

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Si rinnova dal 3 all’8 giugno 2026, a Parma, l’atteso appuntamento con il Farnese Festival, rassegna internazionale di musica antica giunta alla sua quarta edizione. Ad ospitarla il Teatro Farnese e altri spazi situati nel Complesso monumentale della Pilotta.Prestigiosa rassegna, incentrata sul. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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