Torna Dialoghi Forlivesi | tre giorni di incontri tra storia dipendenze e il futuro della città

Capire la complessità del presente per costruire, insieme, la città del futuro. Con questa ambizione prende il via la terza edizione di “Dialoghi Forlivesi”, il consolidato format di idee, eventi, formazione e progetti dedicato ai grandi temi della contemporaneità e al dibattito urbanistico e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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