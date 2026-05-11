Tre giorni di dialoghi mostre e comunità | torna a il Forlì Event-One

A Forlì torna il Forlì Event-One, una rassegna dedicata a incontri, mostre e momenti di confronto tra le comunità locali. L’evento si svolgerà nell’arco di tre giorni ed è promosso dalla Compagnia delle Opere Romagna, in collaborazione con diverse associazioni e istituzioni del territorio, tra cui il Centro Culturale don Francesco Ricci, La Mongolfiera, Famiglie per l’Accoglienza e la Cooperativa Tonino Setola con le scuole La Nave.

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