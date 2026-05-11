Tre giorni di dialoghi mostre e comunità | torna a il Forlì Event-One
A Forlì torna il Forlì Event-One, una rassegna dedicata a incontri, mostre e momenti di confronto tra le comunità locali. L’evento si svolgerà nell’arco di tre giorni ed è promosso dalla Compagnia delle Opere Romagna, in collaborazione con diverse associazioni e istituzioni del territorio, tra cui il Centro Culturale don Francesco Ricci, La Mongolfiera, Famiglie per l’Accoglienza e la Cooperativa Tonino Setola con le scuole La Nave.
Torna a Forlì Event-One, la rassegna culturale e sociale che nasce dalla Compagnia delle Opere Romagna in rete con le “opere amiche”: il Centro Culturale don Francesco Ricci, l'Associazione La Mongolfiera, l'Associazione Famiglie per l'Accoglienza, la Cooperativa Tonino Setola (scuole La Nave).🔗 Leggi su Forlitoday.it
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