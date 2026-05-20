Verona 6 film internazionali in anteprima | torna la rassegna gratuita

A Verona torna la rassegna cinematografica gratuita con sei film internazionali in anteprima. Tra le pellicole presenti ci sono alcune premiate nei festival di Locarno e Venezia. La selezione comprende titoli provenienti da diversi paesi, pronti a essere proiettati al cinema Kappadue. Per partecipare alle anteprime, è possibile prenotare l’ingresso gratuito attraverso i canali ufficiali dell’organizzazione. La rassegna offre l’opportunità di vedere alcune delle ultime uscite prima della distribuzione nelle sale.

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? Punti chiave Quali film premiati a Locarno e Venezia arriveranno al Kappadue?. Come si può prenotare l'ingresso gratuito per queste anteprime?. Chi saranno i registi presenti in sala per il dibattito finale?. Perché questa rassegna punta a trattare la crisi ecologica globale?.? In Breve Rassegna dal 26 al 28 maggio presso il Cinema Kappadue di Verona.. Prenotazione obbligatoria tramite portale Eventbrite per l'accesso gratuito alle proiezioni.. Organizzazione del Circolo del Cinema fondato nel 1947 da Pietro Barzisa.. Presenza dei registi Hamzehian e Mortarotti per il documentario Vapore il 28 maggio.. Dal 26 al 28 maggio le sale del Cinema Kappadue a Verona ospiteranno la terza edizione della rassegna Sguardi oltre le mura, un appuntamento che porterà sei titoli internazionali in anteprima nella città veneta. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verona, 6 film internazionali in anteprima: torna la rassegna gratuita ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: A Verona torna la rassegna "Libri e rose. Scrivere, stampare, leggere. Incontri con gli autori" Mystery Film, nelle sale Circuito Cinema torna l'anteprima al buioLunedì 11 maggio torna Mystery Film, il format di Circuito Cinema che rimette al centro l’esperienza più autentica della sala: la scoperta.