Circolo privato senza licenza | scattano denunce e sequestro di slot machine

Durante un controllo congiunto tra carabinieri e personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è stato scoperto un circolo privato privo di licenza che ospitava slot machine. Sono state identificate irregolarità nella gestione degli apparecchi da intrattenimento e nel rispetto delle norme sul gioco lecito. L’attività ha portato al sequestro delle macchine e alla denuncia dei responsabili.

Nel corso di un servizio congiunto finalizzato al controllo del rispetto della normativa sugli apparecchi da intrattenimento e sul gioco lecito, i carabinieri della stazione di Ramacca, con il supporto del personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno effettuato un'attività ispettiva.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Controlli a Ramacca: irregolarità in un circolo privato, scattano denunce e sequestri di slot machineABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione congiunta su gioco legale e apparecchi da intrattenimento Nel corso di un’attività mirata al rispetto delle norme... Video poker e slot machine fuorilegge in un circolo privato, scattano sanzioni per 180mila euroIl presidente del circolo privato, sprovvisto di licenza dell’autorità di pubblica sicurezza, è stato denunciato per la mancanza della tabella dei... Panoramica sull’argomento Si parla di: Slot machine scollegate nel circolo privato: scattano sequestri e sanzioni per 22mila euro. Circolo privato senza autorizzazioni a Premariacco, denunciato il titolareSospeso un circolo privato e denunciato il titolare poiché sprovvisto di autorizzazioni. E' avvenuto a Premariacco, a seguito di un controllo dei carabinieri di Cividale del Friuli e del personale ... rainews.it Discoteca nel circolo ricreativo. Multato il gestore senza licenzaIl locale era teoricamente un circolo riservato ai possessori della tessera e con soli scopi associativi. Come per altro stabilito dallo statuto. In realtà si ballava tra luci e musica con disk jockey ... lanazione.it