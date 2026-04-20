Nella giornata di ieri, le forze dell’ordine hanno condotto controlli a Ramacca, concentrandosi su un circolo privato. Durante le operazioni sono state riscontrate irregolarità relative alle slot machine e al rispetto delle normative sul gioco legale. Sono state quindi effettuate denunce nei confronti dei gestori e sequestrate alcune apparecchiature. L’operazione ha coinvolto diverse forze di polizia e ha riguardato sia attività di controllo sul territorio che verifiche amministrative.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione congiunta su gioco legale e apparecchi da intrattenimento. Nel corso di un’attività mirata al rispetto delle norme sul gioco lecito, i carabinieri della stazione di Ramacca, insieme al personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno effettuato un’ispezione all’interno di un circolo privato del centro cittadino. L’intervento rientra in un piano di controlli volto a verificare la regolarità degli apparecchi da gioco e il rispetto delle autorizzazioni previste dalla legge. Irregolarità e assenza di licenza. Durante gli accertamenti sono emerse diverse violazioni legate all’installazione e alla gestione di apparecchi da gioco regolati dall’articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Controlli a Ramacca: irregolarità in un circolo privato, scattano denunce e sequestri di slot machine

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