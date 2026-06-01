Una bambina di 7 anni è stata ricoverata all'ospedale Regina Margherita di Torino con diagnosi di scorbuto pediatrico. La malattia, causata da carenza di vitamina C, è considerata ormai rara. La bambina presentava sintomi compatibili con la patologia, che si manifesta con problemi di crescita, sanguinamenti e debolezza. I medici hanno avviato il trattamento con integrazione di vitamina C. La diagnosi è stata confermata da analisi di laboratorio.

Che cos’è lo scorbuto Lo scorbuto è una malattia causata da una grave carenza di vitamina C (acido ascorbico). In passato era noto come la malattia dei marinai, poiché rappresentava una delle principali cause di malattia e mortalità durante le lunghe traversate oceaniche. La vitamina C non può essere prodotta autonomamente dall’organismo umano e deve essere assunta attraverso l’alimentazione, soprattutto tramite frutta e verdura fresche. Una svolta fondamentale si ebbe nel 1747, quando il medico scozzese James Lind dimostrò l’efficacia degli agrumi nella prevenzione e nel trattamento della malattia, riducendone drasticamente l’incidenza in ambito marittimo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Torino, il caso di una bambina di 7 con scorbuto pediatrico all'ospedale Regina Margherita. Che cos'è la patologia «dimenticata» causata da carenza di Vitamina C

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