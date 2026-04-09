Un giorno in piazza a Torino per parlare della sindrome da scuotimento del bambino con i medici dell' ospedale Regina Margherita

Un evento si è svolto in piazza a Torino con medici dell'ospedale Regina Margherita per affrontare il tema della sindrome da scuotimento del bambino. Durante l'iniziativa, è stato spiegato che anche pochi secondi di scuotimento possono causare danni molto gravi, come il coma o la morte, che si verificano in un caso su quattro. La discussione ha coinvolto professionisti sanitari e cittadini presenti.

Può bastare scuotere un neonato per pochi secondi per provocare danni gravissimi, fino al coma o alla morte in un caso su quattro. È l’allarme rilanciato in occasione delle giornate nazionali di prevenzione della ‘shaken baby syndrome’, o sindrome da scuotimento del bambino, in programma sabato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Dal Lorusso e Cutugno all'ospedale Regina Margherita di Torino: la raccolta fondi per il reparto di pediatriaDa una parte la casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, dall'altra l'ospedale Regina Margherita di piazza Polonia. Giocattoli, sorrisi e spensieratezza: i doni del Rotary Club Torino Lagrange ai bimbi del Regina MargheritaNon si tratta di un'iniziativa nuova ma di un appuntamento ormai in essere da due anni, nel cuore del Rotary Club, impegnato nel sociale per portare... Temi più discussi: Piazza Regina Margherita, la maggioranza replica all’opposizione mostrando il progetto originale e la variante; Vandali in azione a Barletta, rubato il defibrillatore in piazza Federico di Svevia; Aprile 2026 in Cappella Espiatoria; Sant’Antioco Martire, in onore del patrono della Sardegna festeggiamenti tra fede, cultura, enogastronomia e concerti – Il programma. Alberi di piazza Regina Margherita, iniziati gli abbattimentiHanno preso il via intorno alle 8 di questa mattina le attività di abbattimento degli alberi di piazza Regina Margherita, proseguite poi per tutto il pomeriggio. Dopo le proteste di ieri, che avevano ... trcgiornale.it Piazza Regina Margherita, avanti la bonifica tra lavori e polemicheUltimi quattro esemplari in piedi, poi ne rimarranno due. Lo sfogo di Melchiorri riaccende il fronte della memoria cittadina ... civonline.it Questa mattina al teatro "Regina Margherita" di Caltanissetta sono in corso le prove della cerimonia che si svolgerà domani #10aprile alle ore 11.00, in occasione del 174° Anniversario della Fondazione della Polizia Stato! #9aprile #AnniversarioPolizia #esse - facebook.com facebook Supereroi dal tetto e cuori granata: la magia al Regina Margherita che ha rallegrato i più piccoli x.com