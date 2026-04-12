Incidente allo svincolo di Savonera e corso Regina Margherita a Torino | auto si ribalta due persone in ospedale

Nel pomeriggio di domenica 12 aprile, intorno alle 15.30, si è verificato un incidente lungo la tangenziale nord di Torino, all'altezza degli svincoli di Savonera e corso Regina Margherita in direzione città. Un'auto si è ribaltata, coinvolgendo due persone che sono state trasportate in ospedale. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell'incidente.

Un incidente è stato registrato nel pomeriggio di domenica, 12 aprile, intorno alle 15.30, in tangenziale nord, precisamente all'altezza degli svincoli di Savonera e di corso Regina Margherita, in direzione Torino città. Un'auto si è ribaltata lungo la carreggiata, arrestandosi sul fianco.🔗 Leggi su Torinotoday.it Auto si ribalta sulla Provinciale: due persone coinvolte, un ferito in ospedalePaura nella prima mattinata di oggi, mercoledì 25 marzo, lungo la strada provinciale 79 tra Bione e Agnosine, dove un’auto si è ribaltata finendo...