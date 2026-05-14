Ferentino scatta il Codice Rosso | allontanato un 41enne per violenza

A Ferentino, è stato applicato il provvedimento del Codice Rosso nei confronti di un uomo di 41 anni, allontanato dalla casa familiare per aver commesso violenze. I Carabinieri hanno raccolto elementi che attestano la gravità delle lesioni riportate dalla vittima. La denuncia è partita dalla madre della giovane, che ha riferito di aver subito maltrattamenti e aggressioni da parte del figlio. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per accertare i fatti e applicare le misure di prevenzione previste dalla legge.

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? Domande chiave Come hanno fatto i Carabinieri a confermare la gravità delle lesioni?. Cosa ha spinto la madre a denunciare i maltrattamenti subiti dalla figlia?. Quali prove mediche hanno permesso l'applicazione immediata del Codice Rosso?. Come verranno garantiti i divieti di avvicinamento nei prossimi giorni?.? In Breve Denuncia presentata dalla madre della vittima lo scorso 8 maggio a Ferentino.. Documentazione sanitaria raccolta presso presidi ospedalieri locali per confermare le lesioni.. Provvedimento disposto dalla Procura del Tribunale di Frosinone contro l'indagato.. Notifica del decreto di allontanamento avvenuta nella serata del 12 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ferentino, scatta il Codice Rosso: allontanato un 41enne per violenza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ferentino, maltrattamenti in famiglia: scatta l'allontanamento urgente per un 41enneUn grave caso di violenza domestica ha portato all'emissione di una misura cautelare d'urgenza a tutela della vittima. Grave incidente tra un'auto e un furgone sulla Superstrada Ferentino-Sora, due feriti in codice rossoUn drammatico incidente stradale ha segnato la mattinata odierna lungo la SR 214, la superstrada che collega Ferentino a Sora.