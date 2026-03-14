Trascinato dalla corrente nell’incidente in moto | disperate ricerche Chi era Alessandro ingegnere morto nel canale

A Vinci sono in corso ricerche per ritrovare un uomo trascinato dalla corrente in un incidente in moto. Si tratta di Alessandro Ostuni, 58 anni, ingegnere che è morto nel canale durante l’incidente. Le autorità stanno lavorando per rintracciare il suo corpo e fare chiarezza sulla dinamica dell’accaduto. La comunità si stringe attorno ai familiari e agli amici della vittima.

Vinci, 14 marzo 2026 – Profondo il cordoglio a Vinci per la morte di Alessandro Ostuni, 58 anni, ingegnere. Morto in circostanze tragiche, dopo un incidente in moto e la caduta in un corso d’acqua impetuoso a causa della pioggia. Il corpo è stato trascinato fino al punto in cui il rio si getta nell’Arno. Accade nel territorio comunale di Vinci, nella giornata di venerdì 13 marzo. Le ricerche sono andate avanti fino alla sera, quando nel buio è stato trovato il corpo. Vana la speranza di familiari e amici dopo ore di difficili ricerche, con i vigili del fuoco di Firenze e Empoli impegnati. Si cerca adesso di ricostruire un incidente tragico, assurdo nel suo sviluppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trascinato dalla corrente nell’incidente in moto: disperate ricerche. Chi era Alessandro, ingegnere morto nel canale Articoli correlati Leggi anche: Cade con la moto da cross in un canale: ingegnere trovato morto dopo ore di ricerche Incidente a Ceccano, morto anche il 18enne Alessandro Di Rita: era in condizioni disperateNon ce l'ha fatta Alessandro Di Rita, il ragazzo di 18 anni rimasto coinvolto nel sinistro avvenuto la scorsa notte a Ceccano. Una raccolta di contenuti su Trascinato dalla corrente... Temi più discussi: Ragazzino di 14 anni travolto dalla corrente nel Torrente Arzino: è stato trascinato per una ventina di metri, salvato; Dall'Adda riemerge un cadavere: recuperato il corpo senza vita di un uomo; A un anno dalla frana dei rifiuti nel Rovigo, Bene Comune chiede un nuovo Consiglio Comunale aperto; Cadavere nell'Arno a Pisa, trovato sulla riva a Santa Croce: indagini in corso sul corpo di un uomo. Cade nel fosso con la moto, trovato senza vita dopo oreVINCI: Un uomo di 58 anni è finito in un canale di raccolta delle acque ed è stato trascinato dalla corrente. Attivato l'elicottero dei Vigili del fuoco ... toscanamedianews.it Un salvataggio eroico: turista rischia di annegare trascinato dalla corrente, i cani Panna e Maia si tuffano e gli salvano la vitaUna domenica mattina di paura quella del 31 agosto, quando un uomo stava per affogare nelle acque di Pescia Romana, in provincia di Viterbo. Trascinato al largo dalle onde, il turista si è subito reso ... ilfattoquotidiano.it Trascinato dalla piena il grosso tronco ha rischiato di rovesciare la sede galleggiante dell'associazione - facebook.com facebook L’aumento del prezzo del #gasolio ha trascinato quello del #Hvo, anche se non ha alcuna relazione con l’area interessata dalla guerra del Golfo. In pochi giorni è aumentato del 35%. Protesta di Green Planet Logistics. #trasporto #merce #strada x.com