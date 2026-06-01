Tony Renda attacca Jenny Guardiano dopo l'eliminazione da The 50 | Mi ha dipinto come un carnefice davanti a tutti

Tony Renda ha criticato Jenny Guardiano dopo essere stato eliminato da The 50 Italia. Renda ha affermato che l'ex concorrente lo ha dipinto come un carnefice davanti a tutti, lasciandolo con 50 nemici fin dal primo giorno. La tensione tra i due si è manifestata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sui motivi dello scontro. Renda ha espresso disappunto per la percezione creata intorno alla sua figura nel corso del reality.

Tony Renda accusa l'ex Jenny Guardiano dopo l'eliminazione da The 50 Italia: "Mi ha dipinto come un carnefice, mi sono ritrovato con 50 nemici contro fin dal primo giorno". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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