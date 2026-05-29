Tony Renda e Jenny Guardiano si sono trovati a partecipare allo stesso reality, The 50 Italia, senza averlo previsto. Durante il programma, Renda ha commentato di aver visto una Guardiano diversa, quasi irriconoscibile rispetto a come la ricordava. Entrambi hanno mostrato chiaramente di non essere contenti di incontrarsi, senza tentare di nascondere il loro risentimento. La loro presenza nello stesso cast ha attirato l’attenzione di alcuni spettatori, ma non ci sono state interazioni positive tra i due.

Tony Renda e Jenny Guardiano senza saperlo si sono ritrovati nel cast del nuovo reality The 50 Italia, nessuno dei due è stato felice di vedere l'altro e non hanno fatto nulla per nasconderlo. Li abbiamo conosciuti in una delle passate edizioni di Temptation Island, l'ex coppia aveva deciso di lasciare insieme il programma ma dopo qualche tempo la loro storia d'amore è giunta definitivamente al capolinea. La rottura non è stata affatto serena, infatti non sono rimasti in buoni rapporti dopo essersi detti addio. Il deejay in un'intervista rilasciata nel programma 'A tutto gossip' in merito al percorso vissuto nel reality ha detto che si divertiva, giocava ed era entrato fin troppo nel personaggio. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - The 50 Italia, Tony Renda sull’ex Jenny Guardiano: “Ho visto una Jenny che quasi non conoscevo”

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Tensione tra Tony Renda e Jenny Guardiano a The Fifty

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