Tony Renda parla dell’ex dopo The 50 Italia | Ho visto una Jenny che quasi non conoscevo

Tony Renda ha commentato il suo incontro con l’ex fidanzata dopo la fine del reality. Ha detto di aver visto una Jenny Guardiano quasi irriconoscibile rispetto a come appariva prima. La prima edizione di The 50 Italia, disponibile su Prime Video, ha coinvolto anche lei e lui, portando i due a confrontarsi nuovamente dopo il programma.

Jenny Guardiano e Tony Renda nel cast di The 50 Italia, cosa ha detto lui sull’ex fidanzata. Su Prime video è disponibile la prima edizione del nuovo reality The 50 Italia, al quale hanno preso parte anche Jenny Guardiano e Tony Renda. I concorrenti non sapevano chi avrebbe partecipato al reality, lo hanno scoperto durante la prima puntata. Entrambi hanno chiaramente detto di non essere felici della reciproca presenza. Tra gli ex volti di Temptation Island non sono mancati gli attriti, lei ha raccontato di essere stata lasciata dall’ex nel giorno in cui è morto suo padre ed è per questo che prova ancora molta rabbia nei suoi confronti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Fifty Italia (@thefiftyit) Tony Renda ha rilasciato un’intervista al programma web A tutto gossip, dove ha parlato anche dell’ex fidanzata. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Tony Renda parla della sua relazione con Jenny sentimenti e cambiamenti dopo la rottura

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