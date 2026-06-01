Toni Nadal | Gli atleti come Sinner vivono in uno stato di perenne incertezza la gente non lo immagina

Toni Nadal ha affermato che gli atleti come Sinner vivono in uno stato di perenne incertezza, spesso invisibile al pubblico. Ha sottolineato come nello sport di alto livello, e in particolare nel tennis, siano frequenti le difficoltà legate a problemi fisici, mentali e tecnici. La frase mette in evidenza le sfide quotidiane che gli atleti affrontano e che spesso non vengono percepite dagli spettatori.

Nello sport d’elite non v’è certezza. Figurarsi nel tennis, lo sport che più di tutti offre un ventaglio di incertezze – fisiche, psicologiche e tecniche – da incubo. Ed ecco così spiegato il tonfo di Sinner, secondo Toni Nadal. Lo zio-coach del leggendario Rafa scrive nella sua rubrica sul Paìs che “nel mondo dello sport, nonostante i progressi tecnologici, esiste un aspetto emotivo difficile da misurare e controllare, che può facilmente alterare la nostra visione e percezione della realtà, così come quella degli atleti stessi. Un tiro sbagliato per pochi centimetri, un infortunio inopportuno – come quello subito da Alcaraz nel peggior momento possibile della stagione – o un problema fisico che si manifesta nel torneo più importante dell’anno possono portare a una situazione inaspettata e cambiare radicalmente il corso della stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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