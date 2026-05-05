Toni Nadal svela il complesso di Zverev con Sinner | Glielo chiesi in estate Lo vede irraggiungibile

Toni Nadal ha commentato la finale di Madrid tra Sinner e Zverev, sottolineando che la partita, tra il numero 1 e il numero 3 del ranking, è durata meno di un'ora. Ha inoltre raccontato di aver chiesto al tedesco, durante l'estate, quale tra Sinner e Alcaraz preferisse affrontare, ricevendo una risposta senza esitazioni. La sua osservazione si focalizza sulla percezione di Zverev riguardo ai suoi avversari.

Toni Nadal ha commentato la finale di Madrid tra Sinner e Zverev: "Non è stata normale. Giocavano il numero 1 e il numero 3 ed è durata meno di un'ora", poi ha rivelato un aneddoto sul tedesco: "Gli chiesi chi preferiva sfidare tra Sinner e Alcaraz, rispose senza dubbi".🔗 Leggi su Fanpage.it

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