tonali tra il pubblico della wwe ma un tifoso gli ruba la scena

Notizia in breve

Durante il primo evento Wwe in Italia, tenutosi nell’Inalpi Arena di Torino, un tifoso ha interrotto l’intervento di un atleta tra il pubblico. Tonali era presente tra gli spettatori, ma è stato sorpreso da un supporter che gli ha rubato la scena. L’evento ha visto una grande affluenza di pubblico, con numerosi incontri e spettacoli di wrestling. Nessuna modifica al programma ufficiale è stata comunicata a causa dell’incidente.