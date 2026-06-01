Tonali tra il pubblico della Wwe ma un tifoso gli ruba la scena
Durante il primo evento Wwe in Italia, tenutosi nell’Inalpi Arena di Torino, un tifoso ha interrotto l’intervento di un atleta tra il pubblico. Tonali era presente tra gli spettatori, ma è stato sorpreso da un supporter che gli ha rubato la scena. L’evento ha visto una grande affluenza di pubblico, con numerosi incontri e spettacoli di wrestling. Nessuna modifica al programma ufficiale è stata comunicata a causa dell’incidente.
Clash in Italy, il primo Wwe premium live event della storia in Italia, ha infiammato l’Inalpi Arena di Torino. Tra i molti vip presenti anche Sandro Tonali, ma quando il centrocampista del Newcastle viene inquadrato dalle telecamere, un tifoso del Catanzaro ruba la scena mostrando in mondovisione la maglia di Iemmello. (Per gentile concessione Netflix). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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