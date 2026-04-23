Assurdo! Un tifoso ruba la telecamera della Tv durante la partita e

Durante i sedicesimi di finale della Coppa d'Argentina, nella partita tra Acassuso e Gimnasia La Plata, si è verificato un episodio insolito. Un tifoso ha rubato la telecamera della televisione presente allo stadio e si è allontanato con essa. La gara si è conclusa con la vittoria di Gimnasia La Plata per 3-0. La scena ha attirato l'attenzione dei presenti e delle telecamere di sorveglianza.

Succede durante i sedicesimi di finale di Coppa d'Argentina, nella partita tra Acassuso e Gimnasia La Plata, vinta da quest'ultima squadra per 3-0. Un tifoso afferra la telecamera che stava trasmettendo live la partita e. si fa un selfie. Le immagini sono virali.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Assurdo! Un tifoso ruba la telecamera della Tv durante la partita e... Notizie correlate Un tifoso di 82 anni è morto d’infarto allo stadio durante la partita: tragedia in SpagnaI soccorritori hanno cercato di rianimare l'uomo di 82 anni, stroncato da un infarto mentre era allo stadio a seguire la partita: era abbonato al... Il tifoso che stacca la spina al Var durante la partita – Il videoEsprimendo forse una volontà popolare piuttosto radicata, un ultrà del Preussen Muenster ha staccato la spina al monitor del Var durante la partita...