Roland Garros Tiafoe vince e tifoso gli ruba la racchetta | Posso riaverla?

Durante il secondo turno di Roland Garros, il tennista americano ha vinto in cinque set contro il polacco Hurkacz. Dopo la partita, un tifoso ha preso la racchetta del giocatore e si è allontanato con essa. Il tennista ha chiesto di riaverla, ma il furto è avvenuto subito dopo il match. La polizia sta cercando di rintracciare il ladro.

(Adnkronos) – Qualcuno ha rubato la racchetta di Frances Tiafoe al Roland Garros 2026. Oggi, giovedì 28 maggio, il tennista americano ha battuto oggi, giovedì 28 maggio, il polacco Hubert Hurkacz nel secondo turno dello Slam di Parigi imponendosi in cinque set dopo una vera e propria maratona. Al termine della partita però, Tiafoe si è. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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