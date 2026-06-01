A Tokyo, chi viene sorpreso a gettare rifiuti per strada può ricevere multe immediate. Le autorità hanno precisato che l’assenza di cestini non costituisce una scusa valida per abbandonare i rifiuti. La grande affluenza di turisti ha portato a un aumento di rifiuti abbandonati nelle aree pubbliche, anche se non sono stati forniti nuovi contenitori per la raccolta. Le sanzioni sono state introdotte per scoraggiare questa pratica.

L’alta affluenza di turisti in Giappone ha, tra gli aspetti negativi, l’elevata quantità di rifiuti che finisco per essere gettati in strada. Lo scarso interesse e l’assenza di rispetto per l’ambiente e altresì per le persone non passerà inosservato. Nel quartiere di Shibuya, uno dei più trafficati dai turisti, sono state introdotte nuove sanzioni entrate in vigore in concomitanza con l’aumento del turismo nel Paese. Chi getta rifiuti a terra adesso rischia una multa immediata di 2.000 yen (circa 10 euro). Il boom di turisti porta un aumento di rifiuti abbandonati in strada: nei quartieri di Tokyo arrivano le multe immediate. La scelta di applicare multe immediate per chi non rispetto questa regola si è rivelata necessaria, specie in vista di un nuovo boom di turisti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Tokyo, rischio di multe immediate per chi getta rifiuti a terra: «L’assenza di cestini non è una scusa»

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