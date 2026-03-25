Nel quartiere e nelle zone adiacenti ai lidi, cresce il malumore tra residenti e visitatori a causa della cattiva gestione dei rifiuti. I cittadini segnalano l'assenza di cestini e la scarsa cura del decoro urbano, alimentando le discussioni sulla pulizia e l'organizzazione delle aree pubbliche. La questione ha suscitato diverse reazioni tra chi abita e frequenta queste zone, portando a confronti pubblici e richieste di intervento.

Cresce il malcontento tra residenti e frequentatori dei lidi, dove la gestione dei rifiuti è sempre più al centro delle polemiche. A sollevare la questione sono cittadini e gruppi spontanei impegnati nella tutela dell’ambiente, che denunciano una situazione diffusa di carenza di cestini e contenitori, con conseguenze evidenti sul decoro urbano e naturale. Nel mirino, in particolare, il Lido delle Nazioni. Nella zona compresa tra il Bagno Galattico e via del Lago, viene segnalata l’assenza quasi totale di cestini, con i primi contenitori disponibili solo alla fine di via Unione Sovietica. Una situazione che, secondo chi frequenta l’area, rende di fatto impossibile una corretta gestione dei rifiuti durante le giornate trascorse all’aperto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - La gestione dei rifiuti crea polemiche, l’ira dei residenti: “Assenza di cestini, non c’è decoro”

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