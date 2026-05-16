È di Camerano ma getta i rifiuti ad Ancona In Cassazione contro 5 multe | Facevo le pulizie ad Angeli di Varano non era la mia spazzatura

Una donna di Camerano ha presentato ricorso in Cassazione contro cinque multe ricevute nel 2020 dalla polizia locale di Ancona. Le sanzioni erano state emesse perché la donna era stata sorpresa a gettare rifiuti in un’area della città, ma lei ha contestato sostenendo che la spazzatura non le appartenesse. In particolare, ha affermato di aver svolto lavori di pulizia in una zona diversa, riferendosi a un’altra località. La vicenda si è concentrata anche su una busta trovata sul luogo dell’episodio.

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