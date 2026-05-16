È di Camerano ma getta i rifiuti ad Ancona In Cassazione contro 5 multe | Facevo le pulizie ad Angeli di Varano non era la mia spazzatura
Una donna di Camerano ha presentato ricorso in Cassazione contro cinque multe ricevute nel 2020 dalla polizia locale di Ancona. Le sanzioni erano state emesse perché la donna era stata sorpresa a gettare rifiuti in un’area della città, ma lei ha contestato sostenendo che la spazzatura non le appartenesse. In particolare, ha affermato di aver svolto lavori di pulizia in una zona diversa, riferendosi a un’altra località. La vicenda si è concentrata anche su una busta trovata sul luogo dell’episodio.
ANCONA - Galeotta fu la busta. Non demorde, però, la donna che nel 2020 era stata destinataria di ben 5 sanzioni amministrative della polizia locale perché sorpresa a gettare la spazzatura ad Angeli di Varano, nel Comune di Ancona, nonostante fosse residente a Camerano. La tenacia E dopo essersi vista rigettare i ricorsi sia dal giudice di pace che dalla Corte d’Appello, invece di pagare i 1.200 euro di multa per chiudere la partita, ora la sconfinatrice si è rivolta direttamente alla Corte di Cassazione. Trascinando Palazzo del Popolo davanti alla Suprema Corte nella speranza di vedersi finalmente stracciate le 5 contravvenzioni. I fatti risalgono all’agosto e al settembre 2020. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
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