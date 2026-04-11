Il nuovo album di Piotta nasce da un processo di elaborazione di un dolore personale, legato alla perdita di un familiare. L'artista, che ha iniziato la sua carriera con il personaggio di Supercafone, ha parlato del suo percorso e del fermento artistico nella capitale. La sua musica riflette un cambiamento interiore, che si intreccia con le esperienze vissute e il contesto urbano di riferimento.

È un disco nato dall'elaborazione di un dolore profondo, il nuovo di Tommaso Zanello, in arte Piotta. A ispirare le dodici canzoni contenute in Si riparano ricordi, questo il titolo dell'album dell'icona del rap capitolino, appena uscito, è stata la scomparsa del fratello Fabio Zanello, 59 anni, stimatissimo saggista e scrittore, avvenuta nel 2022. «A 52 anni ho visto la mia scrittura farsi ancora più intimista e riflessiva che negli ultimi lavori», dice il rapper di Supercafone, la hit che nel 1999 lo catapultò in testa alle classifiche. Al disco hanno partecipato ospiti come Simone Cristicchi (in Più a fondo), Fabrizio Bosso (Siamo noi), Tormento e Frankie hi-nrg (Quante notti ancora). 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Piotta: «Dal Supercafone sono cresciuto. La morte di mio fratello mi ha cambiato. Roma? C'è un grande fermento»

Piotta: «Per anni mi sono nascosto dietro la leggerezza, dopo la morte di mio fratello mi sono detto “Ora mi racconto davvero”». L’intervistaSi intitola Si riparano ricordi il nuovo album di Tommaso Zanello, che tutti conoscono come Piotta.

“La morte di mio fratello il lutto più doloroso insieme a quella del mio compagno Fausto. Lui non mi ha mai tradita, quando stava male mi ha chiesto di farlo ridere”: così Iva ZanicchiLa cantante ha raccontato alcuni aneddoti della sua vita, dalla perdita dolorosa del fratello e del compagno ai successi musicali Nella puntata di...

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