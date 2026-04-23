Moggi elogia Spalletti | Grazie a lui la Juve ha fatto un salto di qualità Sfida contro il Milan? Rossoneri più forte ma i bianconeri stanno bene Cosa mi aspetto

Durante un'intervista a Radio Bianconera, un ex dirigente ha espresso apprezzamenti per il lavoro di un allenatore attuale, attribuendogli il merito di aver migliorato la squadra. Ha inoltre commentato la sfida imminente contro il Milan, sottolineando che i rossoneri sono più forti, mentre i bianconeri sembrano in buona forma. La discussione si è focalizzata sulle prospettive della partita e sull’andamento della squadra.

di Francesco Spagnolo Moggi ai microfoni di Radio Bianconera ha analizzato la situazione in casa Juve proiettandosi sulla partita contro il Milan. Le sue parole. Il dibattito calcistico italiano si accende nuovamente grazie alle analisi sempre pungenti di una delle figure più iconiche e discusse del nostro sport. Durante l’ultima puntata della trasmissione Cose di Calcio su Radio Bianconera, è intervenuto l’ex direttore generale della Juventus, il quale non ha risparmiato riflessioni profonde sullo stato attuale del club di Torino e sulle dinamiche che regolano i grandi match della Serie A. L’intervento di Moggi ha immediatamente catturato l’attenzione degli ascoltatori, spostando il focus sulla storica rivalità tra i bianconeri e i rossoneri.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Moggi elogia Spalletti: «Grazie a lui la Juve ha fatto un salto di qualità. Sfida contro il Milan? Rossoneri più forte, ma i bianconeri stanno bene. Cosa mi aspetto» Notizie correlate Bastoni prima di Inter Juve: «Non devo ricordare io le qualità di Spalletti. Yildiz? E’ molto forte, ma i bianconeri non sono solo lui. Ecco a chi bisognerà fare attenzione»Vlahovic Juve, apertura al rinnovo a queste cifre: Dusan ha assicurato una cosa al club. Leggi anche: Jacobelli non ha dubbi su Spalletti: «La Juve ha fatto bene. Con il rinnovo ha voluto mandare anche un segnale forte» – VIDEO