Tiziano Ferro ha ammesso di aver preso qualcosa a Marco Masini durante un concerto. La confessione, fatta in modo spontaneo, ha suscitato sorrisi tra il pubblico. Ferro ha raccontato il retroscena dietro le quinte, senza specificare cosa abbia preso. La dichiarazione è stata condivisa in un momento di leggerezza, senza ulteriori dettagli sui motivi o le conseguenze. La scena è stata catturata e condivisa sui social, attirando l’attenzione dei fan.

Tiziano Ferro sorprende tutti con una confessione divertente su Marco Masini: il retroscena raccontato dietro le quinte del concerto fa sorridere i fan. Leggi anche: Tiziano Ferro è un grande uomo: non ha detto di avere un problema di salute per non impietosire la gente, ce ne fossero come lui! Dietro i grandi concerti negli stadi si nasconde un universo fatto di emozioni, tensioni, responsabilità e piccoli segreti che il pubblico spesso non immagina nemmeno. Lo sa bene Tiziano Ferro, che nelle ultime ore ha deciso di raccontarsi senza filtri, svelando alcuni retroscena davvero sorprendenti legati ai suoi show. Durante un’intervista.... 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Tiziano Ferro ha rubato una cosa a Marco Masini: ecco la confessione inaspettata che fa sorridere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Notizie e thread social correlati

Tiziano Ferro a Le Iene: il trucco segreto copiato da Marco Masini per non sbagliare i testiTiziano Ferro ha partecipato a Le Iene, dove ha rivelato di aver adottato un trucco copiato da Marco Masini per evitare errori nei testi delle sue...

Leggi anche: Da noi… a ruota libera, la confessione di Marco Masini: "Non ha mai dubitato"

Temi più discussi: WAD: Tiziano Ferro, dietro le quinte di San Siro; Tiziano Ferro pubblica Sono un grande (deluxe): nel disco tanti ospiti e nuove versioni delle vecchie hit come Xxverso con Ditonellapiaga; Recensione: TIZIANO FERRO – Sono un grande Deluxe [Traccia per traccia]; Tiziano Ferro dietro le quinte di San Siro: Unisco le persone come mi ha insegnato Raffaella Carrà.

Tiziano Ferro: Ho nostalgia dell’Italia anche se non mi piace la deriva sui diritti civiliIncontro con l’artista che torna sul palco dal 30 maggio, dopo tre anni. Vivo in America da rifugiato, mi ci ha portato un progetto che non ha funzionato. E ... repubblica.it

Tiziano Ferro: Stare con una persona narcisista mi ha portato al divorzio. Dico vaffa ai fasci se danno meno diritti ai miei figliIl cantautore sabato 30 dà il via al tour negli stadi: Cantare è un privilegio, non do per scontato di poterlo fare per sempre ... corriere.it