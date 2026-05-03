Il cantautore ospite di Da noi. a ruota libera da Francesca Fialdini. Parlando del suo rapporto con le donne, Masini: "Dell’universo femminile non ho capito nulla. Però è un viaggio continuo alla ricerca di noi stessi, perché all’interno delle donne che mi hanno accompagnato nella mia vita ho trovato tanto di me stesso». Il ricordo della madre, scomparsa quando era ancora bambino: «Mia madre ha sempre lottato e ha creduto fino all’ultimo respiro che si potessero raggiungere gli obiettivi. Non ha mai dubitato di me". Un pensiero affettuoso anche per la sorella Susanna: "È diventata mia madre a 13 anni e continua a prendersi cura di me ancora oggi".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Da noi… a ruota libera, la confessione di Marco Masini: "Non ha mai dubitato"

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