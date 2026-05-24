Tiziano Ferro ha partecipato a Le Iene, dove ha rivelato di aver adottato un trucco copiato da Marco Masini per evitare errori nei testi delle sue canzoni. La confessione è arrivata a due settimane dal suo concerto a San Siro. Durante l’intervista, Ferro ha spiegato che utilizza questa strategia come metodo di sicurezza durante le esibizioni dal vivo. La puntata è andata in onda questa sera su Italia 1.

A due settimane dal ritorno di Tiziano Ferro a San Siro, il cantautore di Latina si mette completamente a nudo nell’ultimo appuntamento stagionale de Le Iene, in onda questa sera su Italia 1. Tra confessioni inedite, retroscena mai svelati e momenti di estrema vulnerabilità, l’artista racconta cosa significhi davvero esibirsi davanti a decine di migliaia di persone e quali siano i segreti, alcuni davvero inaspettati, che si celano dietro un tour negli stadi. Il reportage di Le Iene dentro il tour di Tiziano Ferro. Nel servizio firmato da Riccardo Spagnoli per la trasmissione condotta da Veronica Gentili e Max Angioni, l’inviato Wad è entrato nel cuore di quella che Ferro definisce una città mastodontica costruita per durare una sola notte. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Tiziano Ferro a Le Iene: il trucco segreto copiato da Marco Masini per non sbagliare i testi

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