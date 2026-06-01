Tirano torna a casa con una bicicletta rubata durante la perquisizione dei carabinieri | denunciato

Notizia in breve

Nella mattinata di ieri, i carabinieri della Stazione di Tirano hanno denunciato due persone per furto e ricettazione di biciclette. Durante una perquisizione, uno dei soggetti è stato trovato a casa con una bicicletta rubata, che aveva portato con sé. L’indagine, condotta sotto la supervisione della Procura di Sondrio, ha portato alla denuncia in stato di libertà.