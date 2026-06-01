Tirano torna a casa con una bicicletta rubata durante la perquisizione dei carabinieri | denunciato
Nella mattinata di ieri, i carabinieri della Stazione di Tirano hanno denunciato due persone per furto e ricettazione di biciclette. Durante una perquisizione, uno dei soggetti è stato trovato a casa con una bicicletta rubata, che aveva portato con sé. L’indagine, condotta sotto la supervisione della Procura di Sondrio, ha portato alla denuncia in stato di libertà.
Nella mattinata di ieri, domenica 31 maggio, i carabinieri della Stazione di Tirano, al termine delle indagini coordinate dalla Procura di Sondrio, hanno deferito in stato di libertà due soggetti per furto e ricettazione di biciclette.Le indaginiIn particolare, gli accertamenti investigativi. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Notizie e thread social correlati
Torino, scritte offensive contro Cairo, svolta nelle indagini: denunciato un uomo di 72 anni dopo la perquisizione dei CarabinieriA Torino, un uomo di 72 anni è stato denunciato dai Carabinieri dopo che sono state trovate scritte offensive e striscioni contro il presidente del...
Sezze, fermato dai Carabinieri su una moto rubata: denunciato un 53enneUn uomo di 53 anni è stato fermato dai Carabinieri a Sezze mentre guidava una moto rubata.
Argomenti più discussi: DoppiaW Ultra torna a Tirano: 1100 runner, quattro gare sold out e una nuova 100 km; Doppia W Ultra Tirano: ritorno alle origini per l'ottava edizione; DoppiaW Ultra torna a Tirano: edizione record tra sport, montagna e territorio; DoppiaW Ultra 2026, modalità back to the roots inserita, si riparte da Tirano.
DoppiaW Ultra, torna a casa. Dopo alcune edizioni a Villa di Tirano, la gara disegnata tra Valtellina e Valposchiavo torna alle origini facebook