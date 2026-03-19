Torino scritte offensive contro Cairo svolta nelle indagini | denunciato un uomo di 72 anni dopo la perquisizione dei Carabinieri

A Torino, un uomo di 72 anni è stato denunciato dai Carabinieri dopo che sono state trovate scritte offensive e striscioni contro il presidente del Torino, Urbano Cairo, durante le indagini condotte nella città. La polizia ha concluso le verifiche e ha deferito l’uomo in stato di libertà. Le scritte sono state rimosse e l’indagine è in corso.

Stankovic verso il ritorno all’Inter? Il progetto nerazzurro per riportare a Milano il talento del 2005 Perrone Inter, la pista prende quota! La mossa di Zanetti, ma c’è un’incognita col Como Mercato Milan, il piano ambizioso di Tare per il ritorno in Champions: Goretzka e Gila in prima fila, ma non manca la concorrenza! Restes Juve, il sogno per la porta del futuro passa dalla Champions League: il Tolosa fissa il prezzo! Conferenza stampa Pisacane: «Ci siamo resi conto della prestazione non all’altezza. Sentiamo fiducia verso di noi dai tifosi» Manninger sicuro: «Perin e Di Gregorio? Due portieri forti, secondo me. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Torino, scritte offensive contro Cairo, svolta nelle indagini: denunciato un uomo di 72 anni dopo la perquisizione dei Carabinieri Articoli correlati Torino, choc Cairo: minacce di morte e scritte contro i genitoriL’assedio al Torino di Urbano Cairo tracima in violenza verbale e profanazione dei luoghi d’affetto, segnando il punto di rottura definitivo tra la... Scritte e minacce contro Cairo fuori al cimitero: “Mamma e papà Cairo ti aspettano qui al più presto”Scritte contro Cairo fuori al cimitero: “Mamma e papà ti aspettano qui al più presto” A Masio, in provincia di Alessanddra, paese d’origine di Urbano... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Torino scritte offensive contro Cairo... Temi più discussi: Torino, insulti a Cairo: 'Dispiaciuto per chi lo ha fatto'; Torino, la contestazione degenera: minacce shock a Urbano Cairo; A Masio, paese di origine di Urbano Cairo, la rabbia dei tifosi granata si sfoga sui muri; Pagherai tutto pagherai caro. Insulti e minacce a Cairo nella sua Masio. VIDEO| Torino, scritte offensive contro il presidente Cairo: denunciato un 72enneAlcune scritte sono apparse a Masio, in provincia di Alessandria, contro il presidente del Torino FC Urbano Cairo. Denunciato un 72enne ... dire.it Masio: scritte contro Cairo, identificato l’autore. È un 72enne di TorinoMASIO – Identificato dai carabinieri il responsabile delle scritte diffamatorie al presidente del Torino Calcio, Urbano Cairo. L’uomo, un 72enne, che abita a Torino, è stato denunciato. I militari han ... ilpiccolo.net A Torino il calvario di Gisèle Pelicot, abusata da 51 uomini: “La mia storia per tutte le donne” x.com Torino - Parco del Valentino, magnolia fiorita. - facebook.com facebook