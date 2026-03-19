Un uomo di 53 anni è stato fermato dai Carabinieri a Sezze mentre guidava una moto rubata. Durante il controllo sulla circolazione, gli agenti hanno scoperto che il veicolo era stato sottratto. L’uomo è stato denunciato per riciclaggio e per aver rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici. L’intervento ha portato a un’indagine più approfondita sulla sua posizione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un controllo alla circolazione si è trasformato in un’indagine più ampia, facendo emergere una serie di irregolarità culminate con una denuncia per riciclaggio e rifiuto degli accertamenti tossicologici. È accaduto a Sezze, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà un uomo di 53 anni del posto, già noto alle forze di polizia. Il controllo e le prime verifiche sul mezzo. L’attività è scattata nel corso di un servizio di controllo stradale, durante il quale i militari hanno fermato il motociclo guidato dall’uomo. Dagli accertamenti svolti nell’immediatezza è emerso che il 53enne era senza patente, in quanto già revocata, e che il veicolo risultava inoltre privo di assicurazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sezze, fermato dai Carabinieri su una moto rubata: denunciato un 53enne

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