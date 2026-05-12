Ruviano International Film Festival si riparte con 3 giorni di cinema
Dal 11 al 13 giugno, Ruviano e la frazione di Alvignanello ospitano la seconda edizione del Ruviano International Film Festival, un evento dedicato al cinema che durerà tre giorni. La manifestazione prevede proiezioni di film, attività di formazione e spettacoli, portando il settore cinematografico al centro dell’attenzione nella Media Valle del Volturno. La rassegna si svolge in diverse location delle due località.
Il cinema torna protagonista nel cuore della Media Valle del Volturno con la seconda edizione del Ruviano International Film Festival, la manifestazione che dall’11 al 13 giugno trasformerà Ruviano e la frazione di Alvignanello in un laboratorio culturale tra proiezioni, formazione e spettacolo.🔗 Leggi su Casertanews.it
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