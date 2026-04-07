The Reach di Luca Caserta vincitore negli Usa al Burbank International Film Festival e al Sedona International Film Festival

Il film “The Reach”, diretto dal regista veronese Luca Caserta, ha ottenuto riconoscimenti negli Stati Uniti, vincendo premi al Burbank International Film Festival e al Sedona International Film Festival. Caserta, che ha già ricevuto vari premi nel suo percorso, continua a raccogliere consensi all’estero con questa produzione. La pellicola ha partecipato a diversi festival internazionali e ha ricevuto premi in entrambe le manifestazioni statunitensi.

Il film del pluripremiato regista veronese tratto da Stephen King con la canzone di Bruce Springsteen insignito del Best Foreign Short Film e del Best International Short “The Reach” del pluripremiato regista veronese Luca Caserta prosegue senza sosta il suo percorso costellato di prestigiosi successi internazionali. Il film con protagonista Jana Balkan, adattamento ufficiale del racconto di Stephen King con la canzone “Moonlight Motel” di Bruce Springsteen (per gentile concessione del grande cantautore e di Sony Music), è stato insignito negli Stati Uniti del Premio Best Foreign Short Film nel cuore degli studios americani al 17° Burbank... 🔗 Leggi su Veronasera.it Elena Sofia Ricci e Paola Cortellesi, look da red carpet a confronto al Bari International Film e Tv Festival 2026È entrato nel vivo il Bif&st – Bari International Film Festival 2026: tra i principali eventi cinematografici italiani, una volta all’anno questo... Bari International Film&Tv Festival: annunciati i primi protagonisti della 17ª edizioneRoberto Andò presidente di giuria, Irene Maiorino conduce le serate inaugurale e finale.