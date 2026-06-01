Dopo aver celebrato il raggiungimento di un traguardo storico, la squadra K Sport Montecchio Gallo ha annunciato di voler evitare i playout. La società ha dichiarato di voler mantenere una posizione stabile in classifica e di preferire strategie che allontanino il rischio di retrocessione. La squadra si sta già concentrando sulle prossime partite e sulla pianificazione delle future sfide.

Dopo i festeggiamenti per lo storico traguardo raggiunto, in casa K Sport Montecchio Gallo è già tempo di programmare il futuro. La società guarda infatti con entusiasmo e determinazione al prossimo campionato di Serie D, una categoria che mancava da tanti anni nel territorio e che rappresenta motivo di grande orgoglio per tutto l’ambiente. "Terminati i festeggiamenti – dice il copresidente avvocato Enrico Tiboni – ci siamo concessi un piccolo periodo di riposo, ma siamo già al lavoro pensando alla prossima stagione. Sarà un campionato nuovo e molto stimolante. Aver riportato la serie D a casa è motivo di orgoglio per tutti noi. Un risultato... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tiboni: "La K Sport? Vogliamo stare lontani dai playout"

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