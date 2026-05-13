La squadra di calcio della K Sport Montecchio Gallo ha concluso la stagione sul campo sintetico di Morciola, celebrandone i risultati raggiunti. Durante l’evento, il rappresentante della società ha dichiarato l’intenzione di onorare la partecipazione alla serie D nella prossima stagione. La festa ha coinvolto giocatori, staff e tifosi, tutti presenti per condividere i momenti di chiusura e i successi della squadra.

La K Sport Montecchio Gallo ha festeggiato la chiusura della bellissima stagione sul campo sintetico di Morciola. Presente la squadra, lo staff tecnico, i presidenti, i dirigenti, i sindaci di Vallefoglia Palmiro Ucchielli e di Petriano Gianni Angelini, oltre ai rappresentanti delle istituzioni locali e un nutrito gruppo di tifosi. A preparare il convivio la Pro loco di Vallefoglia, Tanta l’allegria e la contentezza per un’annata che passerà alla storia calcistica del sodalizio. "È stata un’annata – spiega il copresidente della K Sport Montecchio Gallo Enrico Tiboni – nella quale abbiamo disputato un numero straordinario di gare: praticamente tutte quelle che una squadra di Eccellenza può affrontare.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Eccellenza. La Grande festa della K Sport. Tiboni: "Onoreremo la serie D»

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