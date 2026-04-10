Evade dai domiciliari e va dai carabinieri | Meglio stare in cella che a casa con la mia compagna

Un uomo che si trovava agli arresti domiciliari si è presentato ai carabinieri dichiarando che preferiva il carcere rispetto a tornare a casa con la compagna. In precedenza, aveva lasciato la propria abitazione senza permesso, ma poi si è consegnato spontaneamente, affermando che per lui stare in cella era una scelta migliore rispetto alla vita domestica. L’episodio si è verificato in un contesto di sorveglianza e controlli di routine.

Evade dagli arresti domiciliari e si consegna ai carabinieri dicendo: "Meglio il carcere che tornare a casa". La singolare storia arriva da Palermo, dove i carabinieri del Nucleo radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato un 43enne che era sottoposto ai domiciliari con braccialetto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Evade dai domiciliari e va in giro. Si trova davanti 4 carabinieriA Cento evade nuovamente dai domiciliari, ma incappa in 4 carabinieri liberi dal servizio che dunque arrestano il 23enne.

Evade dai domiciliari e poi scappa dal pronto soccorso, la fuga del malvivente interrotta dai carabinieriHa dato non poco filo da torcere ai carabinieri di Lugo il 21enne marocchino che, nei giorni scorsi, è evaso dai domiciliari per poi fuggire dal...

MI FERMANO I CARABINIERI MA ERO SENZA TARGA!

Temi più discussi: Evade dai domiciliari e viene investito da un'auto, soccorso poi arrestato; Evade dai domiciliari a poche ore dall'arresto per spaccio in un b&b: 30enne di Penne finisce in carcere; Evade dai domiciliari e finisce in carcere; Tradita dalla voglia di un drink: evade tre volte dai domiciliari e finisce in manette.

«Meglio in cella che a casa», evade dai domiciliari e si consegna ai carabinieriHa evaso i domiciliari e si è presentato dai carabinieri dicendo, in sostanza, di preferire il carcere al ritorno a casa. È la singolare vicenda avvenuta a Palermo, dove i militari del Nucleo radiomob ... corrieredellacalabria.it

Palermo, evade dai domiciliari e si costituisce: «Meglio in cella che a casa»L'accusa è di evasione dai domiciliari, ma è stato lo stesso 43enne ad autodenunciarsi con una telefonata al 112. meridionews.it

Evade dai domiciliari per andare dal genitore: 22enne arrestato - facebook.com facebook

Scene da film alla Baraccola: donna evade dai domiciliari, si barrica in auto e aggredisce i poliziotti x.com