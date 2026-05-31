Domenica In Mara Venier saluta l'assente Teo Mammucari | Manca un compagno di viaggio ti voglio bene

Da fanpage.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'ultima puntata di Domenica In si è chiusa con un saluto inaspettato. Nei minuti finali della trasmissione, Mara Venier ha preso la parola per i tradizionali ringraziamenti alla Rai e al suo gruppo di lavoro, cogliendo l'occasione per rivolgere un pensiero pubblico a Teo Mammucari, assente in studio a causa di alcuni attriti con i vertici dell'azienda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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MARA VENIER FURIOSA CON TEO MAMMUCCARI NEI CORRIDOI DI DOMENICA IN: O ME O LUI SETTIMANA PROSSIMA

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