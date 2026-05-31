Nell’ultima puntata di Domenica In, Mara Venier ha rotto il silenzio per parlare dell’assenza del conduttore. Mammucari non era presente né durante la puntata né nel finale di stagione. Venier ha rivolto un saluto affettuoso, dicendo “Ti voglio bene”, senza spiegare i motivi dell’assenza. La sua dichiarazione ha alimentato rumors e supposizioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Il conduttore assente anche nel gran finale della stagione: il saluto della padrona di casa alimenta interrogativi e indiscrezioni. Tra emozioni, ricordi e celebrazioni per il cinquantesimo anniversario di Domenica In, c’è stato un dettaglio che non è sfuggito ai telespettatori più attenti. Teo Mammucari, annunciato a inizio stagione come uno dei volti chiamati ad affiancare Mara Venier nel rinnovamento del programma, è risultato ancora una volta assente. Una mancanza che ha fatto discutere soprattutto perché arrivata proprio nell’ultima puntata, quella dei saluti finali e dei bilanci conclusivi. L’assenza che i telespettatori hanno notato subito. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Teo Mammucari assente a Domenica In e Mara Venier rompe il silenzio in diretta nell’ultima puntata: ‘Ti voglio bene’

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Teo Mammucari assente nell'ultima puntata di Domenica In

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