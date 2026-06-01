Thiago Motta Juve ora è finita davvero | scatta la clausola per risolvere il contratto I dettagli

Da juventusnews24.com 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Thiago Motta ha ufficialmente rescisso il contratto con la squadra. La clausola prevista nel contratto è stata attivata, portando alla fine del rapporto. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si riferisce alla risoluzione immediata dell’accordo. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato reso pubblico riguardo alle motivazioni o alle modalità dell’interruzione. La rescissione è definitiva e immediata, con il contratto che si considera ufficialmente concluso.

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