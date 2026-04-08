Thiago Motta al Napoli per il dopo Conte? L’ex Juventus è la prima scelta di De Laurentiis I dettagli

Il presidente del club partenopeo avrebbe individuato in Thiago Motta il possibile sostituto di Antonio Conte. Secondo fonti vicine alla società, l’ex allenatore di Juventus sarebbe la prima scelta in caso di una separazione imminente. La decisione ancora non è ufficiale e resta da definire il percorso che porterà a un eventuale cambio in panchina. La situazione viene monitorata con attenzione, ma non ci sono ancora comunicazioni ufficiali in merito.

Thiago Motta e il Napoli, la profonda stima di Aurelio De Laurentiis per l’allenatore in caso di un’imminente separazione da Antonio Conte. Il futuro della panchina del Napoli si intreccia inevitabilmente con le incerte sorti della Nazionale italiana. Qualora Antonio Conte dovesse accettare la suggestiva chiamata azzurra, il nome attualmente indicato come favorito assoluto da La Gazzetta dello Sport per raccoglierne la pesante eredità è quello di Thiago Motta. Le più recenti indiscrezioni collocano il preparato allenatore saldamente in cima alla lista dei papabili sostituti del tecnico leccese. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Thiago Motta al Napoli per il dopo Conte? L’ex Juventus è la prima scelta di De Laurentiis. I dettagli Conte in Nazionale? Napoli su Thiago Motta, ma occhio al colpo di scena firmato De LaurentiisDieci anni dopo, il ritorno di Antonio Conte sulla panchina dell'Italia non è da escludere. Thiago Motta Napoli, occhio al clamoroso scenario in caso di addio di Conte: è un vecchio pallino di De Laurentiis!Calciomercato Barcellona, Bastoni si allontana? I Blaugrana pronti a cambiare obiettivo, pur rimanendo in Serie A! Mercato Manchester United, occhio... Temi più discussi: Conte in Nazionale? Napoli su Thiago Motta, ma occhio al colpo di scena firmato De Laurentiis; Panchina Italia, tutto dice Conte. E il Napoli pensa a Thiago Motta. Inter, Calhanoglu è sacrificabile?; Gazzetta - Napoli, Thiago Motta in pole position per il post Conte: la situazione, ma De Laurentiis è pronto anche a un colpo di scena; Nuovo allenatore Napoli, De Laurentiis valuta Thiago Motta e Italiano. Spunta anche una new entry. Thiago Motta Napoli, occhio al clamoroso scenario in caso di addio di Conte: è un vecchio pallino di De Laurentiis!Thiago Motta Napoli, occhio al clamoroso scenario in caso di addio di Conte: è un vecchio pallino di De Laurentiis! Gli altri nomi per i partenopei ... calcionews24.com Gazzetta: Thiago Motta in cima alla lista di ADL se Conte va in nazionaleOra, per Motta potrebbe aprirsi una nuova occasione importante: Quale piazza migliore di Napoli per rilanciarsi. tuttonapoli.net Il nome di Thiago Motta (lanciato dalla Gazzetta dello Sport) non piace alla stragrande maggioranza dei tifosi del Napoli. Viene visto come un clamoroso passo indietro rispetto ad Antonio Conte. - facebook.com facebook