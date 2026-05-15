Pioli-Fiorentina ora è davvero addio | risolto il contratto tutti i dettagli
Il rapporto tra il tecnico e la squadra era durato diversi anni, con un contratto fino al 2028 e un ingaggio di tre milioni di euro a stagione. Recentemente, si sono concluse le trattative per la risoluzione del contratto, portando all'addio ufficiale. La separazione è stata comunicata ufficialmente, e sono stati resi noti i dettagli relativi alla rescissione. La decisione segna la fine di un lungo percorso tra il tecnico e la società.
Stefano Pioli e la Fiorentina si sono detti addio, questa volta anche a livello contrattuale e burocratico perché l’allenatore e il club hanno trovato un accordo per la risoluzione del contratto. Per il tecnico, esonerato lo scorso 4 novembre dopo 10 giornate con la squadra ultima in classifica e zero vittorie, era stata fatale la sconfitta in casa contro il Lecce. Al suo posto é stato chiamato Paolo Vanoli, ma Pioli aveva un contratto ancora molto lungo, fino a giugno 2028 a circa 3 milioni di euro netti all’anno. Un accordo, come detto, che oggi é stato rescisso. E come ricorda bene il comunicato societario Pioli era arrivato a Firenze la scorsa estate in mezzo all’entusiasmo della piazza per un allenatore, che conosceva bene Firenze per averci giocato e che era già stato pure in panchina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Cade ancora la Fiorentina Arriva la contestazione della curva al triplice fischio
Sullo stesso argomento
Pioli e Fiorentina si dicono addio: contratto risolto e comunicato del club che chiude definitivamente il rapportoLewandowski si allontana dalla Juve e dal Milan, dalla Spagna sono sicuri: «Ha accettato l’Al Hilal con un contratto faraonico!» Ai titoli di coda...
Fiorentina, Pioli risolve il contratto con la FiorentinaDopo l'esonero avvenuto lo scorso novembre, il rapporto tra Stefano Pioli e la Fiorentina termina ufficialmente.
La Fiorentina, in attesa di capire chi sarà l'allenatore del prossimo anno, ha annunciato la risoluzione contrattuale con Stefano Pioli. Una notizia che era nell'aria da qualche giorno, con Fabio Paratici che nelle ultime ore ha accelerato in questo senso. Il tecnic facebook
Fiorentina, ufficiale la risoluzione con Pioli: tutti i dettagliA due giornate dal termine del campionato, la Fiorentina ha formalizzato la risoluzione consensuale con Stefano Pioli, sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra viola lo scorso 4 novem ... corrieredellosport.it
Pioli ha risolto il contratto con la Fiorentina, è ufficiale: quanto guadagnava alla Viola e dove può andareLa notizia era nell'aria da qualche giorno, ora è ufficiale: Stefano Pioli ha risolto il contratto con la Fiorentina, ora è libero di firmare per un altro club. Il 60enne tecnico emiliano è senza panc ... calciomercato.com
[MM] Senza Allegri, il rinnovo del contratto di Luka Modric sembra improbabile, e c'è la sensazione che anche il futuro di Adrien Rabiot al club possa essere a rischio, visto che ha scelto il Milan lo scorso agosto proprio per lavorare di nuovo con Allegri. : r/ACM reddit