Il rapporto tra il tecnico e la squadra era durato diversi anni, con un contratto fino al 2028 e un ingaggio di tre milioni di euro a stagione. Recentemente, si sono concluse le trattative per la risoluzione del contratto, portando all'addio ufficiale. La separazione è stata comunicata ufficialmente, e sono stati resi noti i dettagli relativi alla rescissione. La decisione segna la fine di un lungo percorso tra il tecnico e la società.

Stefano Pioli e la Fiorentina si sono detti addio, questa volta anche a livello contrattuale e burocratico perché l’allenatore e il club hanno trovato un accordo per la risoluzione del contratto. Per il tecnico, esonerato lo scorso 4 novembre dopo 10 giornate con la squadra ultima in classifica e zero vittorie, era stata fatale la sconfitta in casa contro il Lecce. Al suo posto é stato chiamato Paolo Vanoli, ma Pioli aveva un contratto ancora molto lungo, fino a giugno 2028 a circa 3 milioni di euro netti all’anno. Un accordo, come detto, che oggi é stato rescisso. E come ricorda bene il comunicato societario Pioli era arrivato a Firenze la scorsa estate in mezzo all’entusiasmo della piazza per un allenatore, che conosceva bene Firenze per averci giocato e che era già stato pure in panchina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pioli-Fiorentina, ora è davvero addio: risolto il contratto, tutti i dettagli

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